RoodMicrotec overtreft omzetoutlook

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft vorig jaar een fors hogere omzet geboekt, die laat zien dat het bedrijf blijft groeien in markten die op de toekomst gericht zijn. Dat maakte het bedrijf bekend in voorlopige cijfers. De inkomsten belopen 14,5 miljoen euro over 2021, volgens de nog niet definitieve cijfers, wat een toename is van 22 procent vergeleken met 2020. Rood verwachtte dat de omzet afgelopen jaar zou uitkomen tussen de 13,9 en 14,2 miljoen euro. In de tweede helft van het jaar bedroeg de groei 11 procent tot 7,2 miljoen euro. De omzet werd gestuwd met 0,4 miljoen euro doordat RoodMicrotec de aanvoerketen overnam voor één van zijn klanten, die overstapte naar een andere leverancier voor de assemblage. Deze extra omzet genereerde geen winst. In de eerste helft van 2022 zal er minder omzet zijn, maar wel meer winst door deze transactie. De omzet in de tweede helft van 2021 was lager dan in de eerste helft door de tekorten aan onderdelen en grondstoffen die de halfgeleiderindustrie wereldwijd parten spelen. Outlook RoodMicrotec verwacht voor 2022 een omzet van 15,0 miljoen tot 15,6 miljoen euro, met een positief resultaat voor belastingen. De vertraagde leveringen kunnen nog wel roet in het eten gooien, waarschuwde het bedrijf. Bron: ABM Financial News

