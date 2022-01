Update: Verlies easyJet halveert bijna

(ABM FN-Dow Jones) EasyJet heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar het verlies bijna weten te halveren, maar de omikronvariant van het coronavirus beïnvloedt de boekingen op korte termijn. Dit bleek donderdagochtend uit een update van de Britse luchtvaarder.

"Onze kwartaalcijfers tonen aan dat, ondanks de korte termijn impact van omikron, we nog steeds een sterke terugkeer van de vraag zien voor het komende zomerseizoen", aldus William Vet, Country Manager van easyJet Nederland. "De versoepelingen die afgelopen dinsdag op de coronapersconferentie zijn aangekondigd, waaronder het loslaten van de quarantaineplicht voor ‘geboosterde’ reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, dragen verder bij tot ons optimisme en we verwachten dat Nederland hetzelfde patroon zal volgen als andere markten en ook hier de boekingen verder zullen toenemen."

Tegenover ABM Financial News liet Vet weten dat er momenteel veel gezocht wordt naar vliegtickets. "Dit is een veelbelovend signaal. Het aantal zoekresultaten ligt op grofweg hetzelfde niveau als voor de coronacrisis", aldus Vet. Dit leidt ertoe dat de topman optimistisch is over de zomerperiode. "Doordat in Europa de reisbeperkingen steeds verder afnemen, durven consumenten weer vooruit te kijken." Ook zakenreizen zullen in de komende tijd weer gaan toenemen, zo verwacht hij.

"We verwachten een goede zomer te krijgen, vooral als consumenten die nu nog wachten met het kopen van tickets, de stap gaan wagen."

De financiële resultaten van easyJet over het eerste kwartaal waren naar eigen zeggen in lijn met de verwachtingen van de luchtvaarder, ondanks de strengere reisbeperkingen aan het eind van het kwartaal als gevolg van de verspreiding van de omikronvariant. EasyJet verbeterde de prestaties in oktober en november met een stijgende bezettingsgraad, die in beide maanden boven de 80 procent lag. Door de uitbraak van omikron stokte het momentum, wat resulteerde in een daling van de bezettingsgraad in december. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat omikron nog impact zal blijven houden op de korte termijn prestaties in het lopende kwartaal.

Tijdens het eerste kwartaal vloog easyJet op 64 procent van de capaciteit in boekjaar 2019. Dit was grotendeels in lijn met de verwachtingen en een aanzienlijke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen easyJet op 18 procent van de capaciteit in 2019 vloog. De bezettingsgraad was in het eerste kwartaal echter 77 procent, in plaats van de ruim 80 procent die was voorzien, vanwege de impact die omikron had op het vertrouwen en de mogelijkheid om te reizen van klanten in december. Vet sluit niet uit dat easyJet aan het einde van het lopende boekjaar weer op dezelfde capaciteit zit als voorafgaand aan de coronacrisis.

Het aantal passagiers steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 2,9 miljoen naar 11,9 miljoen.

Afgelopen kwartaal bedroeg de omzet 805 miljoen Britse pond. Een jaar eerder was dit nog slechts 165 miljoen pond. Het verlies voor belastingen was 213 miljoen pond, een verbetering met 210 miljoen pond op jaarbasis.

Het aandeel easyJet steeg donderdagochtend op de Londense beurs licht.

