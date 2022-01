Scherp lagere opening AEX voorzien na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een flink lagere opening tegemoet in de nasleep van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van maar liefst 2,2 procent. Woensdag steeg de AEX juist nog 1,7 procent naar 752,83 punten.

In aanloop naar het rentebesluit noteerden de Amerikaanse beurzen woensdag nog flink in het groen met een winst voor de S&P 500 van meer dan 2 procent. De winsten vervlogen echter na het rentebesluit, waarbij de centrale bank zoals verwacht de rente ongewijzigd liet en de intentie uitsprak om halverwege maart de rente wel te verhogen in een poging de hoge inflatie in te dammen. Bij de slotzoemer koerste de Amerikaanse hoofdindex nipt in het rood.

Negatief ontvangen cijfers woensdag nabeurs van Tesla en vooral Intel wegen ondertussen op het sentiment, en de Amerikaanse index-futures wijzen vanochtend dan ook op een flink lagere opening van Wall Street vanmiddag. In Azië verliezen de beurzen in Tokio en Seoel vanochtend meer dan 3 procent.

De afgelopen dagen schoten de aandelenkoersen al op en vooral neer, deels door teleurstelling over de kwartaalcijfers tot nu toe, zorgen over geopolitieke spanningen en het coronavirus, maar toch vooral over de onvermijdelijke renteverhogingen van de Federal Reserve.

Over het te bewandelen pad met betrekking tot toekomstige renteverhogingen zei Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond "dat er veel ruimte is om de rentes te verhogen, zonder de arbeidsmarkt in gevaar te brengen". Ten aanzien van het terugbrengen van de balans zei Powell dat definitieve beslissingen hierover tijdens de volgende bijeenkomsten van de Fed zullen worden genomen. Wel zei hij dat de Fed kan besluiten om de balans sneller af te bouwen dan tijdens de vorige cyclus.

"Waarom beleggers de boodschap nu pas begrijpen, is mij niet duidelijk", zei obligatiestrateeg Tom Graff van Brown Advisory. De Amerikaanse beurzen verspeelden alle winsten van eerder op de dag tijdens de toelichting op het rentebesluit door voorzitter Powell.

Volgens Graff nemen beleggers de plannen van de Fed om te verkrappen nu pas serieus, nadat diverse Fed-bankiers aangaven dat zij naar manieren kijken om de balans af te bouwen. "Beleggers die denken dat de rentes extreem laag zouden blijven, hebben het bij het verkeerde eind."

De werkloosheid in de VS staat inmiddels onder de 4 procent en de inflatie op 7 procent, lichtte econoom Jim Reid van Deutsche Bank de noodzaak voor een renteverhoging toe. Deutsche Bank rekent op 4 renteverhogingen dit jaar, maar mogelijk worden dit er meer.

Analist Robert Cantwell van Upholdings stelde evenwel ook dat "de markt lijkt zijn verstand even verloren te hebben, waardoor grote kansen ontstaan voor langetermijn beleggers in groeiaandelen".

"Bedrijven die in de toekomst meer geld gaan genereren dan ze vandaag doen, zijn het hardst afgestraft, terwijl bedrijven met daadwerkelijk schulden juist de dans hebben ontsprongen. Dat is de wereld op zijn kop", aldus Cantwell.

Intel, Tesla en olie

Woensdag nabeurs meldde Intel dat in het afgelopen kwartaal de nettowinst is teruggelopen, naar 4,6 miljard dollar van 5,9 miljard dollar een jaar eerder, en de chipreus presteerde daarmee onder de verwachting. In de elektronische handel nabeurs daalde het aandeel krap 3 procent.

Tesla boekte maakte daarnaast bekend in 2021 een winst van 5,5 miljard dollar op een omzet van 53,8 miljard dollar te hebben geboekt en de producent van elektrische auto’s versloeg daarmee wel de verwachtingen van analisten. In 2020 boekte Tesla nog een winst van 721 miljoen dollar bij een omzet van 31,5 miljard dollar. Dit was het eerste jaar waarin Tesla winst boekte. In de handel nabeurs daalde het aandeel evenwel met krap 1 procent.

In Azië kleuren de hoofdindices vanochtend donkerrood.

De Amerikaanse olie-future koerst vanochtend evenwel slecht een half procent lager, nadat de future woensdag nog op het hoogste niveau in 7 jaar sloot, mede vanwege de toegenomen zorgen over een Russische aanval op Oekraïne.

"Als Rusland Oekraïne binnenvalt, dan zal de olieprijs door het dak schieten", voorziet olie-analist Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors. Als het conflict tussen de twee landen escaleert, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot oliegerelateerde sancties voor Rusland vanuit het Westen. Aangezien Rusland één van de grootste olieproducenten ter wereld is, zal dit het wereldwijde aanbod olie nog verder verkrappen, waarschuwt Zahir.

Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie werd woensdag in New York 2 procent hoger verhandeld en sloot op 87,35 dollar.

Op de valutamarkten won de dollar ten opzichte van de euro, nadat beleggers uit het rentebesluit de bevestiging kregen dat de Fed serieus vaart wil maken met het doorvoeren van renteverhogingen. Vanochtend noteerde het muntpaar euro/dollar op 1,1219 ten opzichte van 1,1300 voorafgaand aan het rentebesluit woensdag.

Vandaag hebben beleggers onder meer oog voor de cijfers van McDonald's en met name Apple. Op macro-economisch vlak is er onder meer aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de orders voor duurzame goederen.

Bedrijfsnieuws

Galapagos benoemt Paul Stoffels tot CEO van het biotechbedrijf per 1 april 2022. Stoffels volgt daarmee Onno van de Stolpe op. Stoffels was hiervoor chief scientific officer van J&J, waar hij aan het hoofd stond van de onderzoeks- en productpijplijn van het bedrijf. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees vanochtend op een koopadvies van Citi voor Galapagos.

Goldman Sachs verlaagde het advies voor ArcelorMittal van Kopen naar Neutraal met een koersdoel van 33 euro.

Aalberts heeft een akkoord bereikt over de overname van het Duitse ISEL. De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel en wordt gefinancierd met bestaande middelen.

Arcadis gaat Tennet helpen bij de realisatie drie landstations voor windparken op zee. In eerste instantie is met de opdracht een omzet van 4,75 miljoen euro gemoeid.

Signify wil Bram Schot benoemen als lid van de raad van commissarissen, als opvolger van Eelco Blok, die dit jaar op eigen verzoek van de raad verlaat na afloop van zijn termijn.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent in het rood op 4.349,93 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,4 procent daalde tot 34.168,09 punten. Technologiebeurs Nasdaq maakte een pas op de plaats op 13.542,12 punten.