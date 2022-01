Deutsche Bank boekt winst en groeit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft in het vierde kwartaal meer inkomsten en winst behaald dan verwacht en verraste met het bericht dat bijna alle kosten van de reorganisatie van de gekwelde bankreus geboekt zijn. De Duitse bank meldde donderdag dat de winst na belasting in het vierde kwartaal is gestegen van 189 miljoen een jaar eerder naar 315 miljoen euro. Analisten hadden op niet meer dan 26 miljoen gerekend, volgens een consensusverwachting die de bank zelf opstelde. De nettowinst steeg van 51 miljoen naar 145 miljoen euro. Hier was een verlies van 21 miljoen voorspeld. De inkomsten stegen met 8 procent tot 5,9 miljard euro, waar analisten rekenden op 5,7 miljard euro. De zakenbank winst nauwelijks te groeien, met 1 procent, terwijl de vermogensbeheertak maar liefst 32 procent meer inkomsten genereerde. In het hele jaar is de omzet met 6 procent gestegen, waar de bank eerder nog uitging van een pas op de plaats. De bank heeft nu bijna alle kosten van zijn reorganisatie achter de rug en zegt goed op weg te zijn om het doel van een rendement op eigen vermogen van 8 procent dit jaar te halen. Deutsche Bank kondigde woensdagavond al aan dat het weer winst gaat uitkeren aan aandeelhouders, in de vorm van een dividend van 0,20 euro per aandeel en een aandeleninkoop ter waarde van 300 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

