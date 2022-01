Aalberts neemt Duits ISEL over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft een akkoord bereikt over de overname van het Duitse ISEL. Dit maakte het Nederlandse bedrijf donderdagochtend bekend. ISEL ontwikkelt en produceert CNC-machines, robotics en lineaire technologie, naast componenten en software. Het Duitse bedrijf boekt jaarlijks een omzet van circa 35 miljoen euro met 200 werknemers. Met de overname versterkt Aalberts de techportefeuille en de productiecapaciteit in Duitsland. De resultaten van ISEL zullen per 1 februari worden meegenomen in de cijfers van Aalberts. De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel en wordt gefinancierd met bestaande middelen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.