Flinke winstgroei voor Samsung

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics heeft zoals verwacht een forse winststijging in het vierde kwartaal behaald. Dit liet het Zuid-Koreaanse bedrijf donderdag weten. De omzet kwam uit op 76,6 biljoen Zuid-Koreaanse won, dat was zowel meer als de 74 biljoen in het derde kwartaal alsook dan de 61,6 biljoen won in het vierde kwartaal van 2020. De operationele winst steeg, zoals Samsung ook had voorzien, naar 13,9 biljoen won, omgerekend circa 10 miljard euro, aangejaagd door onder meer de goede vraag naar geheugenchips. In het derde kwartaal bedroeg de operationele winst nog 15,8 biljoen, maar in het vierde kwartaal van 2020 boekte Samsung nog een operationele winst van 9,1 biljoen won. Netto verdiende Samsung 10,8 biljoen won. Dat is flink meer dan de 6,7 biljoen won vorig jaar, maar wel minder dan de 12,3 biljoen won in het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

