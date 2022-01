Arcadis aan de slag met landstations Tennet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis gaat Tennet helpen bij de realisatie van drie landstations voor windparken op zee. Dit maakte het ingenieursbedrijf uit Amersfoort donderdag bekend. Eén landstation komt in het Zeeuwse Borssele en de twee anderen op de Maasvlakte. In eerste instantie is met de opdracht een omzet van 4,75 miljoen euro gemoeid. Naast de drie landstations ontwikkelt Arcadis ook een standaard ontwerp voor toekomstige 2GW landstations. De ambities voor wind op zee zijn recent verhoogd, waardoor in de toekomst meer windparken worden aangesloten met een 2GW standaard. De aansluiting van de eerste netverbinding staat gepland voor 2028, aldus Arcadis donderdag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.