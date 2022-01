Whirlpool boekt recordwinst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Whirlpool heeft in heel 2021 de resultaten zien aantrekken en is redelijk optimistisch gestemd over het lopende jaar. Dit meldde de Amerikaanse witgoedfabrikant woensdagavond. De omzet steeg op jaarbasis met 13 procent tot krap 22 miljard dollar, dankzij een sterke vraag vanuit consumenten en prijsverhogingen om de hogere kosten mee op te vangen. Onder de streep restte een winst per verwaterd aandeel van 28,36 dollar, ofwel 26,59 dollar op non-GAAP-basis. Een recordwinst, aldus Whirlpool. De aangepaste vrije kasstroom bedroeg in het afgelopen jaar 2 miljard dollar tegen 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Outlook Voor het lopende boekjaar mikt Whirlpool op een winst per verwaterd aandeel van 27,00 tot 29,00 dollar bij een omzetgroei van 5 tot 6 procent. De vrije kasstroom kan uitkomen op 1,5 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

