Intel ziet winst teruglopen

(ABM FN) Intel heeft in het vierde kwartaal van 2021 de winst zien teruglopen en presteerde daarmee onder de verwachting. Dit bleek woensdag uit kwartaalcijfers van de chipreus.

In het afgelopen kwartaal boekte Intel een nettowinst van 4,6 miljard dollar, ofwel 1,13 dollar per aandeel, tegen 5,9 miljard dollar of 1,42 dollar per aandeel een jaar eerder. Aangepast voor overnamekosten en andere posten, rapporteerde Intel een winst van 1,09 dollar per aandeel tegen 1,52 dollar per aandeel een jaar eerder.

De omzet steeg op jaarbasis van 19,98 miljard tot 20,53 miljard dollar.

Analisten mikten op een aangepaste winst van 0,90 dollar per aandeel bij een omzet van 18,3 miljard dollar, in lijn met waar Intel zelf ook rekening mee hield.

De brutomarge daalde in het afgelopen kwartaal tot 55,4 procent, waar Intel zelf mikte op 53,5 procent. CEO Pat Gelsinger liet eerder al weten dat de marges "comfortabel boven de 50 procent" zouden blijven.

Outlook

Voor het lopende eerste kwartaal, mikt Intel op een omzet van 18,3 miljard dollar en een winst van 0,70 dollar per aandeel of 0,80 dollar per aandeel op een non-GAAP-basis. Analisten mikken voor het lopende kwartaal gemiddeld op een aangepaste winst van 0,86 dollar per aandeel bij een omzet van 17,6 miljard dollar.

Intel is ook van plan het dividend over 2021 met 5 procent te verhogen tot 1,46 dollar per aandeel.

Het aandeel Intel daalde woensdag in de elektronische handel nabeurs ruim een procent.