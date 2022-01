Tesla overtreft verwachtingen

(ABM FN) Tesla heeft in het afgelopen jaar een recordwinst geboekt, maar waarschuwde dat de verstoringen in de aanvoerketen ook in 2022 een rol zullen spelen. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van de fabrikant van elektrische auto's.

"2021 was een belangrijk jaar voor Tesla. Er hoeven geen twijfels meer te zijn over de winstgevendheid van elektrische auto's", aldus de autobouwer. "We proberen onze productie zo snel mogelijk op te voeren, niet alleen door de productie bij nieuwe fabrieken in Austin en Berlijn te verhogen, maar ook door de output van bestaande fabrieken in Fremont en Shanghai te maximaliseren."

Tesla boekte in 2021 een winst van 5,5 miljard dollar bij een omzet van 53,8 miljard dollar en versloeg daarmee de verwachtingen van analisten. In 2020 boekte Tesla nog een winst van 721 miljoen dollar bij een omzet van 31,5 miljard dollar. Dit was het eerste jaar waarin Tesla winst boekte.

Het vierde kwartaal droeg 2,3 miljard dollar bij aan de jaarwinst, ofwel 2,05 dollar per aandeel, tegen 0,24 dollar per aandeel een jaar eerder. Aangepast voor eenmalige posten, verdiende Tesla afgelopen kwartaal 2,54 dollar per aandeel. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 65 procent tot 17,7 miljard dollar. Analisten hielden rekening met een aangepaste winst van 2,36 dollar per aandeel bij een omzet van 17,1 miljard dollar.

Er werden wereldwijd meer dan 936.000 auto's afgeleverd, hetgeen op jaarbasis een stijging betekende van 87 procent, ondanks de chiptekorten waar veel autobouwers last van ondervinden.

Het aandeel Tesla steeg woensdag in de reguliere handel 2,1 procent, maar verloor in de elektronische handel nabeurs 2,3 procent.