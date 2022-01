Wall Street levert winst in na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen hebben woensdag de winsten van eerder op de dag bijna compleet verspeeld en sloten overwegend lager na het rentebesluit van de Federal Reserve. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent in het rood op 4.349,93 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,4 procent daalde tot 34.168,09 punten. Technologiebeurs Nasdaq maakte een pas op de plaats op 13.542,12 punten.

"De Amerikaanse beurzen openden scherp hoger in aanloop naar het rentebesluit van de Fed en de toelichting hierop van voorzitter Jerome Powell", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Techbeurs Nasdaq trok de kar, na het fors lagere slot op dinsdag. De winsten liepen op van 1,0 tot 2,5 procent.

De winsten vervlogen volledig na het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank liet de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd, maar sprak de intentie uit om halverwege maart de rente wel te verhogen in een poging de hoge inflatie te temmen.

In een verklaring op het rentebesluit liet voorzitter Jerome Powell weten dat de Fed de middelen heeft om te voorkomen dat de inflatie nog lang op het huidige hoge niveau blijft, maar dat hij zich bewust is van het risico dat de loongroei een verdere stijging van de inflatie met zich mee kan brengen. "We zien flinke loonstijgingen. Er is een risico dat de inflatie langer op een hoog niveau blijft dan verwacht. Als de inflatieontwikkelingen verslechteren, dan moeten we ingrijpen", aldus Powell.

Over het terugbrengen van de balans, zei Powell dat definitieve beslissingen hierover tijdens de volgende bijeenkomsten van de Fed zullen worden genomen. Wel zei hij dat de Fed kan besluiten om de balans sneller af te bouwen dan tijdens de vorige cyclus.

Ook over het te bewandelen pad met betrekking tot toekomstige renteverhogingen is volgens hem nog geen concrete beslissing genomen, maar dat er wel een breedgedragen steun is om de rente spoedig te verhogen. "Er is veel ruimte om de rentes te verhogen, zonder de arbeidsmarkt in gevaar te brengen", aldus de Fed-voorzitter.

Verder zei Powell dat de problemen rond de aanvoerketen "uiteindelijk" zullen afnemen, maar dat dit wel langer duurt dan verwacht.

De afgelopen dagen schoten de aandelenkoersen op en neer, door teleurstelling over de kwartaalcijfers tot nu toe, zorgen over geopolitieke spanningen en het coronavirus, en vooral over de onvermijdelijke renteverhogingen van de Federal Reserve.

"Waarom beleggers de boodschap nu pas begrijpen, is mij niet duidelijk", aldus Graff. De Amerikaanse beurzen verspeelden vrijwel alle winsten van eerder op de dag tijdens de toelichting op het rentebesluit door Fed-voorzitter Jerome Powell.

Volgens Graff nemen beleggers de plannen van de Fed om te verkrappen nu pas serieus, nadat diverse Fed-leden aangaven dat zij naar manieren kijken om de balans af te bouwen. "Beleggers die denken dat de rentes extreem laag zouden blijven, hebben het bij het verkeerde eind."

De werkloosheid in de VS staat inmiddels onder de 4 procent en de inflatie op 7 procent, licht econoom Jim Reid van Deutsche Bank de noodzaak voor een renteverhoging toe. Deutsche Bank rekent op 4 renteverhogingen dit jaar, maar mogelijk worden dit er meer.

De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in december met 2 procent gestegen. Op jaarbasis zwollen de voorraden zelfs met 18 procent aan, meldde de overheid.

De olieprijs is woensdag op het hoogste niveau in zeven jaar gesloten, mede vanwege de toegenomen zorgen over een Russische aanval op Oekraïne. Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie werd 2 procent duurder en sloot op 87,35 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De euro/dollar noteerde op 1,1241. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1293 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1302 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Aandelen Microsoft stegen krap drie procent, na de resultaten van de technologiegigant dinsdag nabeurs. Aanvankelijk daalde het aandeel, maar de sterke vooruitblik naar de omzet in het komende kwartaal hielp de koers weer overeind.

Telecomreus AT&T heeft in het vierde kwartaal 10 procent minder omgezet dan een jaar eerder, na de verkoop van zijn Amerikaanse videotak en minder inkomsten uit zakelijke vaste lijnen. De winst van 5 miljard dollar was fors beter dan het verlies een jaar eerder. Het aandeel sloot meer dan acht procent lager.

Texas Instruments meldde dat de situatie in het afgelopen kwartaal vergelijkbaar was met het voorgaande kwartaal, met veel orders en voorraden die weer wat werden aangevuld. Het aandeel won circa 2,6 procent.

Intel heeft een belangrijke overwinning geboekt in de mededingingszaak tegen de Europese Commissie. Na jaren strijd is de miljardenboete, voor het vermeende wegdrukken van rivaal AMD, nietig verklaard door het Europese Gerecht. Vanavond komt Intel ook met kwartaalcijfers. Intel steeg met anderhalf procent.

Vliegtuigbouwer Boeing halveerde zijn verlies in het afgelopen kwartaal en verlaagde zijn schuld met ruim 4 miljard dollar. Het aandeel daalde met circa vijf procent.

Kimberly-Clark, producent van papieren zakdoekjes en luiers, meldde een 3 procent hogere omzet en rekent voor 2022 op 1 tot 2 procent groei. Het aandeel liep meer dan drie procent in waarde terug.

Resultaten van Abbott Laboratories kregen een lauw ontvangst. Het aandeel daalde met ruim twee procent.

Cijfers van Tesla zijn er woensdagavond na het sluiten van Wall Street.