Beursblik: krapper beleid van Fed geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het besluit van de Federal Reserve om een krapper monetair te hanteren is geen verrassing en is een logisch gevolg van de huidige ontwikkelingen. Dit stelde vermogensbeheerder Tom Graff van Brown Advisory woensdag na het rentebesluit van de Fed. "Waarom beleggers de boodschap nu pas begrijpen, is mij niet duidelijk", aldus Graff. De Amerikaanse beurzen verspeelden vrijwel alle winsten van eerder op de dag tijdens de toelichting op het rentebesluit door Fed-voorzitter Jerome Powell. Volgens Graff nemen beleggers de plannen van de Fed om te verkrappen nu pas serieus, nadat diverse Fed-leden aangaven dat zij naar manieren kijken om de balans af te bouwen. "Beleggers die denken dat de rentes extreem laag zouden blijven, hebben het bij het verkeerde eind." Econoom Michael Pearce van Capital Economics merkte op dat de Fed-leden enkele grondregels hebben opgesteld met betrekking tot het afbouwen van de balans. De centrale bank bevestigde volgens Pearce opnieuw dat de rente het belangrijkste beleidsmiddel van de Fed is. De econoom vond het een teleurstelling dat Powell geen concrete details gaf over de plannen rond het afbouwen van de balans. Pearce stelt dat de Fed nog steeds op schema ligt om vier renteverhogingen door te voeren, te beginnen met een eerste verhoging in maart. Halverwege het jaar zal de centrale bank volgens hem starten met het opschonen van de balans. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.