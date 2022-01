Olieprijs opnieuw hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag op het hoogste niveau in zeven jaar gesloten, mede vanwege de toegenomen zorgen over een Russische aanval op Oekraïne. "Als Rusland Oekraïne binnenvalt, dan zal de olieprijs door het dak schieten", aldus Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors. Als het conflict tussen de twee landen escaleert, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot oliegerelateerde sancties voor Rusland vanuit het Westen. Gezien Rusland een van de grootste olieproducenten ter wereld is, kan dit het wereldwijde aanbod olie nog verder verkrappen. Verder bleken de olievoorraden afgelopen week voor de tweede week op rij te zijn gestegen. In de week eindigend op 21 januari stegen de voorraden ruwe olie met 2,4 miljoen vaten tot 416,2 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 1,3 miljoen vaten tot 247,9 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen daarentegen met 2,8 miljoen vaten terug tot 125,2 miljoen stuks. Beleggers hielden ook de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten na de recente drone-aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op oliefaciliteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO zag de Brent-olieprijs voor het eerst sinds 2014 door de 90 dollar per vat breken. "Een stevige vraag en hoge onzekerheid met betrekking tot de groei van het aanbod, alsmede geopolitieke spanningen, zorgen voor steun", aldus Van Cleef. "De olieprijs wordt momenteel bepaald door de verwachting dat de leveringsproblemen op de oliemarkt zullen verslechteren vanwege de toegenomen spanningen tussen Rusland en het Westen en aanvallen op de infrastructuur in het Midden-Oosten", aldus analist Ricardo Evangelista van ActivTrades. "Ondertussen blijft de olievraag hoog en de mondiale voorraden laag, waardoor beleggers direct reageren op problemen in de toelevering van olie." Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie werd 2 procent duurder en sloot op 87,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

