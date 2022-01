Update2: Fed wil halverwege maart rente verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten, maar heeft de intentie uitgesproken om halverwege maart de rente wel te verhogen. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. "Het wordt snel tijd om de rente verhogen", zei de Fed in een verklaring, zonder concreet aan te kondigen dat er inderdaad een renteverhoging komt in maart. Dit wordt overigens wel door de meeste experts verwacht. De federal funds rate bleef woensdag zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Het besluit om het beleid te handhaven werd unaniem genomen. Ook heeft de Fed nog eenmaal goedkeuring gegeven om obligaties op te kopen, waardoor het steunprogramma in maart tot een einde komt. Bovendien zijn Fed-leden in gesprek over hoe en wanneer de gigantische balans van de centrale bank kan worden afgebouwd. De Fed bracht de rentes tot bijna nul procent en begon met het opkomen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. Fed-leden kwamen destijds overeen om de rentes rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting een volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed liet woensdagavond weten dat aan al deze voorwaarden inmiddels is voldaan. Fed wil balans mogelijk sneller afbouwen In een verklaring op het rentebesluit liet voorzitter Jerome Powell weten dat de Fed de middelen heeft om te voorkomen dat de inflatie nog lang op het huidige hoge niveau blijft, maar dat hij zich bewust is van het risico dat de loongroei een verdere stijging van de inflatie met zich mee kan brengen. Over het terugbrengen van de balans, zei Powell dat definitieve beslissingen hierover tijdens de volgende bijeenkomsten van de Fed zullen worden genomen. Wel zei hij dat de Fed kan besluiten om de balans sneller af te bouwen dan tijdens de vorige cyclus. Ook over het te bewandelen pad met betrekking tot toekomstige renteverhogingen is volgens hem nog geen concrete beslissing genomen, maar dat er wel een breedgedragen steun is om de rente spoedig te verhogen. "Er is veel ruimte om de rentes te verhogen, zonder de arbeidsmarkt in gevaar te brengen", aldus de Fed-voorzitter. Beurskoersen lopen terug De winsten op de Amerikaanse beurzen liepen aanvankelijk licht terug na het rentebesluit, maar tijdens de toespraak van Powell konden de Amerikaanse beurzen de winsten moeilijk vasthouden. De Dow Jones-index daalde zelfs met 0,1 procent, terwijl de S&P 500 0,3 procent hoger koerste en techbeurs Nasdaq 0,9 procent won. Eerder op de avond stegen de Amerikaanse aandelenmarkten nog met 1,0 tot 2,5 procent. Update2: om meer informatie en toelichting Powell toe te voegen. Bron: ABM Financial News

