Opnieuw sterke winstdag voor Europese beurzen

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag opnieuw hoger gesloten, waarmee de aandelenmarkten verder herstelden van de klap op maandag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot 1,7 procent hoger op 467,42 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 2,2 procent naar 15.459,39 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 2,1 procent met een stand van 6.981,96 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,3 procent naar 7.469,78 punten. "De Europese beurzen blijven zich herstellen van de koersval op maandag, waarbij de FTSE 100 zelfs kortstondig de verliezen volledig wegwerkte", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Vervolgens zakte de Britse hoofdgraadmeter wat terug. Hewson bestempelt het sentiment in Europa wel als "zeer koortsachtig". "En met het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop door voorzitter Jerome Powell in zicht, valt niet te zeggen wat de stemming onder beleggers morgen zal zijn", aldus de analist. De algemene verwachting is dat nu niets wordt gewijzigd door de Fed, maar er wel een indicatie wordt afgegeven voor het moment waarop de eerste renteverhoging wordt doorgevoerd. De markt rekent op een eerste verhoging in maart. Hewson zag verder energieaandelen en financials sterk presteren in Europa, geholpen door hogere energieprijzen. Het aandeel Shell steeg tot het hoogste niveau sinds februari 2020, terwijl ook BP aan waarde bijschreef. Ook merkte Hewson een herstel van reisaandelen op na de onzekerheid aan het begin van de week. "Het direct afschaffen van coronatesten voor volledig gevaccineerde passagiers zorgt voor een rally in aandelen als IAG, easyJet en Holiday Inn-eigenaar IHG." Op donderdag komt easyJet bovendien met cijfers. Sectorgenoot Wizz Air kwam al met teleurstellende kwartaalresultaten, maar het aandeel sloot desondanks licht hoger. Het Franse consumentenvertrouwen bleek vanochtend gedaald van 100 naar 99. Economen hadden gerekend op een daling tot 98. Olie werd woensdag 2,6 procent duurder. De olievoorraden bleken afgelopen week te zijn gestegen. De euro/dollar noteerde op 1,1280. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1293 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1302 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Frankfurt ging Airbus 5,4 procent hoger en in Parijs Renault 5,9 procent. In Amsterdam was Adyen koploper met 4,9 procent koerswinst. Het aandeel van het Deense Vestas steeg 5,8 procent, ondanks een winstwaarschuwing. UBS kon nauwelijks lichtpuntjes ontdekken in de cijfers die de bouwer van windturbines woensdag presenteerde. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden hoger rond sluitingstijd in Europa. De S&P500 index steeg 1,5 procent en de Nasdaq 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

