Hersteldag op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond.

De AEX sloot 1,7 procent hoger op 752,83 punten en de AMX-index steeg 2,4 procent naar 1.046,76 punten.

"We wachten af", zei analist Nico Inberg van Deaandeelhouder.nl. Na de eerdere daling op maandag komt de beurs nu wat terug maar blijft deze nog op een duidelijk lager niveau dan de 800 punten van eind vorig jaar.

Volgens Inberg zijn er twee dingen die de beurs kunnen doen draaien: een Fed die minder havikachtig is dan gevreesd, en meevallende resultaten van Apple en Tesla nabeurs.

"De Fed kijkt ook naar de beurs en zal misschien toch een beetje gas terugnemen", zei Inberg. "Wat ze in ieder geval niet willen is dat de beurzen nog eens vijf procent dalen in één dag."

Voor de technologie-index Nasdaq is het belangrijk dat de cijfers van zeer grote fondsen als Apple en Tesla niet tegenvallen, waardoor ook daar nog eens procenten van de koers afgaan en de correctie op de index zich verder verdiept.

De Fed zit volgens Inberg met het dilemma dat de olieprijs hoog blijft, en de inflatie die daaruit voortkomt niet goed door de Fed kan worden beteugeld. Door de economische groei af te remmen met een hogere rente zou de inflatie moeten dalen, maar het is oppassen voor een situatie van stagflatie, met lage economische groei en hoge inflatie, waar je moeilijk uitkomt als je daar eenmaal belandt. Inberg denkt dat Powell vanavond wel zijn lijn zal vasthouden maar de markt misschien toch wel wat zal willen geruststellen.

Op de Amsterdamse beurs was niet erg veel nieuws te melden over de individuele aandelen.



De werkloosheid in de VS staat inmiddels onder de 4 procent en de inflatie op 7 procent, lichtte econoom Jim Reid van Deutsche Bank de noodzaak voor een renteverhoging toe. Deutsche Bank rekent op 4 renteverhogingen dit jaar, maar dat kunnen er ook meer worden.

De euro/dollar handelde woensdag op 1,1282. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,783 procent.

De Amerikaanse woningmarkt zag het aantal verkochte nieuwe woningen met 12 procent stijgen in december terwijl de huizenprijzen daalden.

De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in december met 2 procent gestegen. Op jaarbasis zwollen de voorraden zelfs met 18 procent aan, meldde de overheid.

De olieprijs liep verder op onder invloed van geopolitieke spanning, ondanks een stijging van de Amerikaanse olievoorraden met 2,4 miljoen vaten in de afgelopen week. De maart-future WTI-olie werd 2,5 procent duurder op 87,74 dollar en Brent-olie voor april klom naar 89,15 dollar.

Volgens Inberg hebben energiebedrijven en beleidsmakers een structurele fout gemaakt door te snel op duurzame energie te willen overstappen en te weinig te investeren in olieproductie.

Stijgers en dalers

In de AEX sloot Shell 6 procent hoger dankzij de olieprijs, terwijl betaalbedrijf Adyen en muziekbedrijf UMG herstelden van eerdere verliezen met koerswinsten van 5 en 6 procent.

Ook ING was een sterke stijger, met 3 procent. Zwaargewicht ASML beperkte de winst tot ruim 2 procent.

Alleen Unilever deed weer een stap terug met een verlies van 2 procent.

In de AMX was Inpost spekkoper met 7 procent winst. Kunstmestbedrijf OCI volgde met een plus van 4,6 procent en ook Air France-KLM deed goede zaken en sloot bijna 4 procent hoger.

Bij de smallcaps ging Avantium ruim 8 procent hoger. Het bedrijf mag van zijn aandeelhouders een voorbeeldfabriek bouwen voor een grondstof voor recyclebare plastic flesjes. Goed nieuws volgens ING, dat het koersdoel voor het aandeel verhoogde naar 14,61 euro. KBC Securities handhaafde het Reduceren advies met een koersdoel van 3,00 euro.



De lokaal genoteerde oliedienstverlener Core Laboratories steeg 6,5 procent.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden hoger rond sluitingstijd in Europa. De S&P500 index steeg 1,5 procent en de Nasdaq 2,1 procent.