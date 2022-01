Hogere opening voorzien voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een groene opening tegemoet, in aanloop naar de uitkomst van de beleidsvergadering van de Federal Reserve later op de dag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 1,5 procent in het groen. Technologiebeurs Nasdaq maakt zich op voor een openingswinst van 2,3 procent. Boeing, Tesla en andere grote bedrijven publiceren woensdag hun kwartaalcijfers. De afgelopen dagen schoten de aandelenkoersen op en neer, door teleurstelling over de kwartaalcijfers tot nu toe, zorgen over geopolitieke spanningen en het coronavirus, en vooral over de onvermijdelijke renteverhogingen van de Federal Reserve. Beleggers voorzien dat de Fed vanaf maart de rente zal verhogen, maar de vergadering van vanavond wordt met argusogen bekeken. "Het zal waarschijnlijk snel tijd worden voor de haviken bij de Fed om de boel af te koelen, en de Fed heeft niets te winnen door vandaag havikachtige boodschappen af te geven. Een slachting op de aandelenmarkten zal ze niet helpen om de inflatiesituatie te verhelpen", zei Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. De werkloosheid in de VS staat inmiddels onder de 4 procent en de inflatie op 7 procent, licht econoom Jim Reid van Deutsche Bank de noodzaak voor een renteverhoging toe. Deutsche Bank rekent op 4 renteverhogingen dit jaar, maar mogelijk worden dit er meer. De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in december met 2 procent gestegen. Op jaarbasis zwollen de voorraden zelfs met 18 procent aan, meldde de overheid. Vanmiddag zijn er nog cijfers over de woningmarkt en de wekelijkse olievoorraden. In Europa stonden de aandelenmarkten hoger rond lunchtijd. "Een diepe val op de financiële markten zou de Fed juist weerhouden om te doen wat ze moeten doen en daarmee de inflatie verslechteren", meende Ozkardeskaya. Olie werd duurder. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 1,5 procent tot 86,91 dollar. En Brent-olie voor april steeg 1,5 procent tot 88,54 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1277. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1302 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Aandelen Microsoft stegen 5 procent in de handel voorbeurs, na de resultaten van de technologiegigant dinsdag nabeurs. Aanvankelijk daalde het andeel, maar de sterke vooruitblik naar de omzet in het komende kwartaal hielp de koers weer overeind. Telecomreus AT&T heeft in het vierde kwartaal 10 procent minder omgezet dan een jaar eerder, na de verkoop van zijn Amerikaanse videotak en minder inkomsten uit zakelijke vaste lijnen. De winst van 5 miljard dollar was fors beter dan het verlies een jaar eerder. Het aandeel gaat 2 procent hoger openen, zo te zien. Texas Instruments meldde dat de situatie in het afgelopen kwartaal vergelijkbaar was met het voorgaande kwartaal, met veel orders en voorraden die weer wat werden aangevuld. Het aandeel opent mogelijk 5 procent hoger. Intel heeft een belangrijke overwinning geboekt in de mededingingszaak tegen de Europese Commissie. Na jaren strijd is de miljardenboete, voor het vermeende wegdrukken van rivaal AMD, nietig verklaard door het Europese Gerecht. Vanavond komt Intel ook met kwartaalcijfers. Intel lijkt 1,5 procent hoger te gaan openen. Vliegtuigbouwer Boeing halveerde zijn verlies in het afgelopen kwartaal en verlaagde zijn schuld met ruim 4 miljard dollar. Het aandeel staat voorbeurs op een plus van 2 procent. Kimberly-Clark, producent van papieren zakdoekjes en luiers, meldde een 3 procent hogere omzet en rekent voor 2022 op 1 tot 2 procent groei. Het aandeel wordt afgedroogd met een koersdaling van 6 procent in de handel voorbeurs. Resultaten van Abbott Laboratories kregen een lauwe ontvangst. Het aandeel lijkt 1,8 procent lager te openen. Cijfers van Tesla zijn er woensdagavond na het sluiten van Wall Street. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager, met vooral fors verlies van de Nasdaq. De Dow Jones index daalde 0,2 procent naar 34.297,73 punten. De breder samengestelde S&P 500 index verloor 1,2 procent op 4.356,45 punten en techbeurs Nasdaq daalde 2,3 procent naar 13.539,29 punten. Bron: ABM Financial News

