Meer omzet voor Kimberly-Clark

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark heeft ook in het vierde kwartaal gemengde cijfers gepresenteerd met een hogere omzet, maar een daling van het resultaat, dat per aandeel wel weer beter uitviel dan verwacht. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers. De netto-omzet steeg in het vierde kwartaal met 3 procent op jaarbasis tot 4.965 miljoen dollar. Op autonome basis steeg de omzet eveneens met 3 procent. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen mikten ook op een omzet van 4.890 miljoen dollar. In de outlook bij de resultaten over het derde kwartaal ging de onderneming uit Dallas uit van een groei van de jaaromzet met 1 tot 2 procent. Woensdag bleek deze met 2 procent te zijn toegenomen. De prognose voor de autonome ontwikkeling lag op 0 tot 2 procent krimp en dat werd een krimp van 1 procent. De nettowinst per aandeel daalde in het vierde kwartaal op een aangepaste basis van 1,69 naar 1,30 dollar. De analistenconsensus rekende op 1,25 dollar per aandeel. In heel 2021 kwam de aangepaste winst uit op 6,18 dollar, een afname met 20 procent, maar binnen de bandbreedte die Kimberly-Clark zelf hanteerde van 6,05 tot 6,25 dollar. Outlook Kimberly-Clark rekent voor het lopende boekjaar 2022 op een netto-omzetgroei van 1 tot 2 procent, of 3 tot 4 procent autonoom, en een aangepaste winst per aandeel tussen de 5,60 en 6,00 dollar. In de elektronische handel voorbeurs noteerde de koers van het aandeel Kimberly-Clark in New York 5,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

