Abbott boekt sterk jaar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abbott Laboratories heeft goede resultaten in 2021 geboekt, terwijl de outlook voor het lopende boekjaar iets onder de verwachting licht. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 7,2 procent tot 11,5 miljard dollar. Op autonome basis was de stijging van 7,7 procent. Dit is inclusief wisselkoerseffecten. De resultaten zijn beter dan verwacht. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen rekenden op 10,7 miljard dollar aan omzet. De winst per aandeel kwam op 1,11 dollar uit, en op aangepaste basis op 1,32 dollar. De analisten mikten gemiddeld op een aangepaste winst van 1,21 dollar per aandeel. In het hele boekjaar kwam de winst per aandeel op 3,94 dollar uit, en op aangepaste basis op 5,21 dollar, ofwel een stijging van bijna 43 procent op jaarbasis. De omzet uit coronatesten kwam in het vierde kwartaal op 2,3 miljard dollar uit, waardoor de jaaromzet voor deze testen steeg naar 7,7 miljard dollar. In heel 2021 boekte Abbott 43,1 miljard dollar aan omzet, ofwel een stijging van 24,5 procent op jaarbasis. Op autonome basis gaat het om een stijging van 22,9 procent. "2021 was een uitstekend jaar voor Abbott", concludeerde CEO Robert Ford. Outlook Voor het huidige boekjaar rekent Abbott op een winst per aandeel van ten minste 3,43 dollar, of minimaal 4,70 dollar op aangepaste basis. De analistenconsensus rekent op een aangepaste winst per aandeel van 4,78 dollar. Verder voorziet Abbott dat zijn coronatesten dit jaar 2,5 miljard dollar aan omzet opleveren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.