AT&T tevreden met omzetdaling na desinvestering

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het vierde kwartaal minder omzet behaald dan een jaar eerder door desinvesteringen, terwijl de aangepaste winst iets hoger uitviel. Dat maakte de Amerikaanse telecommunicatie- en mediagigant woensdag bekend. De kwartaalomzet kwam uit op 41 miljard dollar wat 10 procent minder was dan een jaar eerder, door de verkoop van de Amerikaanse video-tak en het Zuid-Amerikaanse Vrio. De winst per aandeel bedroeg 0,69 dollar, tegen een verlies van 1,95 dollar per aandeel een jaar eerder, destijds door bijzondere lasten. De aangepaste winst per aandeel steeg licht van 0,75 tot 0,78 dollar. "Anderhalf jaar geleden zijn we begonnen om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen en het opnieuw voor groei te positioneren en we zijn extreem tevreden met hoe dat is gegaan", zei CEO John Stankey. "We staan aan het begin van een nieuw tijdperk." De mobiele telefonie-tak zag de omzet met 5,1 procent stijgen met een operationele marge van ruim 25 procent. De glasvezeltak kreeg er dit jaar 1 miljoen aansluitingen bij met een lichte omzetgroei. WarnerMedia zag de kwartaalomzet met 15 procent stijgen tot 9,9 miljard dollar. HBO en HBO Max kregen er 13,1 miljoen abonnees bij dit jaar. Outlook AT&T rekent dit jaar op een omzetgroei van enkele procenten, ten opzichte van de jaaromzet 153 miljard dollar van 2021, waarin de verkochte inkomsten uit de Noord-Amerikaanse videotak en het Zuid-Amerikaanse Vrio niet zijn meegeteld. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar tussen 3,10 en 3,15 dollar moeten uitkomen en het bedrijf wil zo'n 20 miljard dollar investeren, tegenover een vrije kasstroom van circa 23 miljard dollar. De omzetbijdrage van WarnerMedia en Xandr zal uitkomen op 37 miljard tot 39 miljard met een EBITDA van 6 miljard tot 7 miljard dollar. Het aandeel opent vermoedelijk 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

