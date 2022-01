Europese gerechtshof verwerpt boete Intel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft een belangrijke overwinning geboekt in zijn gevecht voor de Europese rechters over een recordboete van 1,06 miljard euro om mededingingskwesties. Het Europese gerechtshof oordeelde woensdag dat Europese toezichthouders cruciale fouten hebben gemaakt, toen ze Intel de boete oplegden omdat het bedrijf zijn rivaal Advanced Micro Devices uit de markt zou hebben gedrukt. De boete is daarom nietig verklaard. Volgens de rechters leverde de Europese Commissie een onvolledige analyse bij het besluit om de chipreus te beboeten. Daaruit viel niet met de benodigde juridische zekerheid op te maken of de voorwaardelijke kortingen die Intel hanteerde mogelijk of waarschijnlijk negatieve effecten hadden voor de mededinging. In 2017 oordeelde het Hof van Justitie, het hoogste Europese gerechtshof, dat het algemene Europese gerecht, dat één trap lager staat, niet alle feitelijke en economische bewijzen behoorlijk had gecontroleerd bij het beroep dat Intel aantekende. De zaak draaide erom dat Intel kortingen gaf aan computerfabrikanten, als zij tenminste 95 procent van de microchips voor hun pc's van Intel kochten. Volgens de Europese Commissie legde Intel beperkende voorwaarden op voor de resterende 5 procent, die werden geleverd door AMD. Hierdoor zou AMD het moeilijker hebben gehad om in de markt te blijven. In 2009 gaf de Europese Commissie hiervoor de grootste mededingingsboete tot op dat moment, gelijk aan ongeveer 4 procent van de omzet van Intel in 2008, die 37,6 miljard dollar bedroeg. Sindsdien heeft Intel zich daar onafgebroken juridisch tegen verzet. Intel publiceert vanavond de resultaten over het afgelopen kwartaal. Bron: ABM Financial News

