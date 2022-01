Cryptobeurs FTX US gewaardeerd op 8 miljard dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cryptobeurs FTX US heeft 400 miljoen dollar opgehaald tegen een waardering van maar liefst 8 miljard dollar. Dit maakte het bedrijf zelf bekend. Het was voor het eerst dat FTX US extern geld ophaalde. De investeringen kwamen van onder meer Temasek, en het Vision Fund 2 van Softbank. Met het geld wil FTX US de groei blijven aanjagen en zijn positie als grootste Amerikaanse cryptobeurs verstevigen. Bron: ABM Financial News

