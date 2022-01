Valuta: euro onder 1,13 in nerveuze markt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd onder de 1,13 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond. "Wij verwachten geen verhoging en ook geen versnelling in tapering", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De koers die nu op het bord staat lijkt een koers die past bij deze verwachting. De Fed heeft al aangegeven wat het beleid is en wil voorspelbaar blijven en niet onnodig onrust veroorzaken, ook als de omgeving een steviger karakter krijgt", aldus de analist, die de markt ook woensdag nog nerveus en volatiel vindt. Mevissen verwacht dat de aandacht na vandaag verschuift naar een aantal Amerikaanse macro-economische indicatoren die donderdag en vrijdag naar buiten komen en waarvan de inflatiegegevens in het persoonlijke inkomen en bestedingen over december verreweg het belangrijkste punt van aandacht is. Het Franse consumentenvertrouwen bleek vanochtend gedaald van 100 naar 99. Economen hadden gerekend op een daling tot 98. In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de groothandelsvoorraden over december, de huizenprijzen in november, de verkopen van nieuw opgeleverde woningen en de wekelijkse olievoorraden. Vanavond wordt het rentebesluit van de Fed om 20.00 uur bekendgemaakt, waarna om 20.30 uur voorzitter Jerome Powell een perstoelichting geeft. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,1287 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8355 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag vlak op 1,3510 dollar. Bron: ABM Financial News

