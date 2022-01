AEX kleurt groen, dikke winsten voor Adyen, Arcelor en Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerst met winst richting het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De AEX stijgt woensdag rond de klok van 11 uur 1,9 procent naar 754,09 punten. "De markten wachten vandaag op het rentebesluit van de Federal Reserve", aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank. "Naar verwachting zal de Fed vandaag de start van een cyclus van renteverhogingen aankondigen […] vermoedelijk vindt de eerste verhoging plaats op de volgende bijeenkomst in maart." De werkloosheid in de VS staat inmiddels onder de 4 procent en de inflatie op 7 procent, licht Reid de noodzaak voor een renteverhoging toe. Deutsche Bank rekent op 4 renteverhogingen dit jaar, maar mogelijk worden dit er ook meer. De euro/dollar handelde woensdag op 1,1283. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,783 procent. De olieprijs steeg ruim een half procent. Reid kijkt verder uit naar de resultaten van Tesla vanavond en die van Apple morgen. Ook kunnen beleggers straks reageren op de kwartaalcijfers van Microsoft van dinsdagavond. "Die waren beter dan verwacht." Stijgers en dalers In de AEX gingen Adyen en ArcelorMittal aan de leiding met koerswinsten van 4,9 en 3,8 procent. Shell steeg 3,7 procent. De meeste andere aandelen koersten ook in het groen. Unilever en Ahold Delhaize verloren 1,2 en 0,3 procent. In de AMX gingen Air France-KLM en InPost aan de leiding met elk een koerswinst van circa 4,5 procent. OCI volgde met 4,3 procent. Dalers waren er niet in de Midkap. Bij de smallcaps ging Avantium 14,3 procent hoger. De aandeelhouders van Avantium zijn inmiddels akkoord gegaan met de plannen van het bedrijf om een zogenaamde vlaggenschipfabriek te bouwen voor FDCA. Goed nieuws volgens ING, dat het koersdoel voor het aandeel verhoogde naar 14,61 euro. KBC Securities handhaafde het Reduceren advies met een koersdoel van 3,00 euro. Kendrion steeg 3,8 procent en Heijmans won 3,5 procent. Net als in de AMX waren er in de AScX ook geen dalers. De lokaal genoteerde oliedienstverlener Core Laboratories steeg 6,9 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.