Credit Suisse verlaagt koersdoel Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 42,00 naar 32,50 euro, met een onveranderd Houden advies. De koersdoelverlaging volgt na de winstwaarschuwing van Philips op 12 januari en de nieuwe outlook voor 2022 op 24 januari. Volgens Credit Suisse zal de analistenconsensus voor 2022 voor de EBITA nog met 10 procent omlaag moeten. Hoewel de taxaties voor 2023 inmiddels interessant ogen volgens analist Max Yates, waarschuwt hij dat 2022 nog een transformatiejaar wordt, en dat is volgens hem niet zonder risico’s. Philips zelf zegt dat de groei en de margeverbetering aan het einde van dit jaar volgt, maar dat valt nog te bezien. Ook is het nog afwachten hoe het probleem met de teruggeroepen beademingsapparatuur afloopt, aldus de bank. Credit Suisse verlaagde de winstramingen voor 2022 en 2023 met 12 procent. Daarbij gaat de bank uit van een voorziening van 4 miljard euro voor het probleem met de beademingsapparatuur. De markt lijkt rekening te houden met een rekening van circa 8 miljard euro, aldus de bank. Wel waarschuwt analist Yates dat, net als bij Bayer Monsanto, een dergelijke juridische kwestie jaren kan duren, voortdurend voor onzekerheid zorgt en op het sentiment drukt. Het aandeel Philips wint woensdag 0,6 procent op 29,35 euro. Bron: ABM Financial News

