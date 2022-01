ING verhoogt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Avantium verhoogd van 13,44 naar 14,61 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De aandeelhouders van Avantium zijn inmiddels akkoord gegaan met de plannen van het bedrijf om een zogenaamde vlaggenschipfabriek te bouwen voor furaandicarbonzuur, of FDCA, de voornaamste grondstof voor plastic flesjes van plantaardig en recyclebaar plastic. Daarmee gingen zij ook akkoord met een aandelenuitgifte ter waarde van 45 miljoen euro en de uitgifte van 2,84 miljoen warrants aan een consortium van banken. Volgens de analisten van ING schatten beleggers de kans op succes met de nieuwe vlaggenschipfabriek op slechts 2 procent en voor de Ray Technology fabriek op 1 procent. De bank is een stuk positiever en rekent op respectievelijk 20 en 10 procent succeskans. "In onze optiek is de markt te pessimistisch." Veel beleggers vrezen volgens ING dat de kas van Avantium leegraakt, maar met een aandelenuitgifte van 45 miljoen euro en 90 miljoen euro aan leningen, kan Avantium drie jaar door, aldus de analisten. Het aandeel Avantium stijgt woensdag 7,2 procent naar 4,65 euro. Bron: ABM Financial News

