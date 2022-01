Groene start op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, in het groen gestart. De AEX opende op 746,34 punten en noteert inmiddels 1,1 procent in het groen op ruim 748 punten. In de hoofdindex noteerden vrijwel alle aandelen hoger. Koplopers waren Besi en ASMI met winsten van ruim 2 procent. Ook Shell steeg 2 procent. Unilever daalde fractioneel. In de Midkap ging InPost 3,5 procent hoger en won Alfen 2,6 procent. PostNL daalde 1,0 procent. Jefferies verlaagde het koersdoel voor PostNL, maar handhaafde het koopadvies. Bij de smallcaps ging Avantium 6,0 procent hoger. De aandeelhouders van Avantium zijn akkoord gegaan met de plannen van het bedrijf om een zogenaamde vlaggenschipfabriek te bouwen voor furaandicarbonzuur, of FDCA, de voornaamste grondstof voor plastic flesjes van plantaardig en recyclebaar plastic. CM.com steeg 2,6 procent en Vivoryon daalde 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

