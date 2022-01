Toename verkoop Nederlandse bedrijfswagens - ACEA

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van bedrijfsvoertuigen in Nederland is in december goed gestegen. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA woensdag.

Het aantal verkochte nieuwe bedrijfsvoertuigen in Nederland steeg vorige maand met 11,6 procent op jaarbasis tot 4.877 stuks.

In de Europese Unie daalde de verkoop in december nog altijd, met 8,4 procent tot 155.963 voertuigen. Duitsland en Frankrijk, landen die qua volumes toonaangevend zijn in de Europese Unie, lieten ook een daling zien. In Duitsland ging de verkoop in december met 6,0 procent omlaag en in Frankrijk met 9,0 procent.

In 2021 lag de verkoop van bedrijfsauto's in Nederland 12,5 procent hoger dan in 2020. In de EU was er een plus van 9,6 procent.