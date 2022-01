Vestas schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vestas blijft in 2021 met de omzet aan de onderkant van zijn eigen raming, terwijl de marge beduidend lager uitvalt dan verwacht. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van de Deense bouwer van windturbines. Vestas schat de omzet vooralsnog op 15,6 miljard euro waar het bedrijf eerder rekening hield met 15,5 tot 16,5 miljoen euro, een bijstelling van een eerdere raming van 16 tot 17 miljard euro. De EBIT-marge blijft met 3,0 procent ruim onder de outlook van 4,0 procent. Aanvankelijk mikte Vestas zelfs nog op 6 tot 8 procent marge. In 2021 werd voor 813 miljoen euro geïnvesteerd, afgezet tegen de eigen raming van minder dan 1 miljard euro, die eerder op 1 miljard euro stond. In 2020 investeerde Vestas 687 miljoen euro. De vrije kasstroom komt naar verwachting uit op 183 miljoen euro. De orderinstroom aan turbines beliep over 2021 in de voorlopige cijfers 13,9 megawatt. In november van het vorig jaar werd het bedrijf slachtoffer van een zogeheten cyberaanval, die vooralsnog geen significante schade aan de onderneming heeft toegebracht. Outlook Voor het lopende boekjaar gaat Vestas uit van een omzet tussen de 15,0 en 16,5 miljard euro, een EBIT-marge van 0 tot 4 procent en een investeringsniveau van ongeveer 1 miljard euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.