Jefferies verlaagt koersdoel PostNL

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel PostNL verlaagd van 5,00 naar 4,50 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Jefferies verlaagde tevens de ramingen voor het bedrijfsresultaat (EBIT) na 2021 met 14 procent om de steviger correctie in de zogeheten coronarugwind en de oplopende kosten te verdisconteren. Voor het vierde kwartaal van vorig jaar gaat de bank uit van een genormaliseerd EBIT van 92 miljoen euro, een daling met 34 procent. Dat is echter nog altijd 16 procent beter dan de analistenconsensus van 79 miljoen euro, aldus Jefferies. Als de raming voor EBIT wordt gecorrigeerd voor eenmalige corona-effecten, zou dit resultaat uitkomen op 87 miljoen euro. PostNL kondigde deze week een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 250 miljoen euro en bevestigde dat het dividend over 2021 minimaal 0,40 euro per aandeel zal zijn. Analist David Kerstens verhoogde daarom zijn dividendverwachting voor 2021 naar 0,40 euro per aandeel. Voor 2022 verlaagde hij zijn verwachting echter met 1 cent naar 0,35 euro per aandeel en voor 2023 met 2 cent naar 0,38 euro per aandeel PostNL. Het aandeel PostNL sloot dinsdag op 3,56 euro. Het aandeel PostNL sloot dinsdag op 3,56 euro. Bron: ABM Financial News

