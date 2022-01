Microsoft boekt recordomzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft voor het eerst 50 miljard dollar in een kwartaal omgezet, maar het aandeel ging dinsdag nabeurs toch onderuit. De winst in het afgelopen kwartaal was 18,8 miljard dollar. Dit is het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Per aandeel was dit 2,48 dollar, ruim hoger dan de 2,03 dollar een jaar eerder. De omzet steeg sterk, van 43,1 miljard naar 51,7 miljard dollar. Dit was een miljard dollar meer dan analisten gemiddeld hadden voorspeld. In de handel nabeurs verloor het aandeel aanvankelijk 5 procent, hoewel de verliezen vervolgens terugliepen tot 3,5 procent. Een week geleden kondigde de softwaregigant plannen aan voor de grootste overname in technologieland aller tijden: een bod van 69 miljard dollar op Activision Blizzard, maker van games. De overname zou bijdragen aan Microsofts gameplatform XBox en de personal computers.

Dit segment van Microsoft haalde een omzet van 17,5 miljard dollar, tegen 15,1 miljard een jaar eerder. Microsoft hield zijn kaarten op de borst tijdens de toelichting over de geplande overname. Zo deden bestuurders geen uitspraken over mogelijk synergievoordelen. Analisten denken dat Activision de marges bij Microsoft kan verbeteren. Voor beleggers zijn vooral de cloudactiviteiten van Microsoft interessant. Dit segment boekte 18,3 miljard dollar in de zogeheten "Intelligent Cloud", conform verwachtingen, terwijl het kernplatform voor de cloud Azure met 46 procent groeide, wat ook in lijn met de verwachtingen was.



Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.