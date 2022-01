Olieprijs weer omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures zijn dinsdag hoger gesloten en maakten zo het verlies van de voorgaande dag goed, door spanningen tussen Rusland en de NAVO over Oekraïne en zorgen over de wereldwijde aanvoer van olie.



Ook de volatiliteit op de aandelenmarkten speelde een rol. Beleggers zijn nerveus in aanloop naar de uitkomst van de beleidsvergadering van de Fed.



"De markt blijft fundamenteel optimistisch over een hogere olieprijs en conflict met Rusland helpt niet om de druk op de aanvoer te verlichten", vatte Pratibha Thaker van de Economist de stemming samen.



"De spanningen tussen Rusland en het westen zijn serieus verhoogd en als er een invasie van Oekraïne plaatsvindt terwijl de energiemarkten al zo krap zijn, dan zou de extra risicopremie de prijzen moeten blijven steunen en nog verder opstuwen", aldus Thaker.



Een maart-future voor een vat ruwe olie sloot 2,8 procent hoger op 85,60 dollar op de New York Mercantile Exchange. Daarmee werd een vat olie 2,29 dollar duurder. Maandag daalde de prijs nog 2,2 procent. Ook Brent-olie steeg dinsdag ruim 2 prcent tot 88,20 dollar.



Brian Swan van Schneider Electric merkte op dat spanningen in het Midden-Oosten de aanvoer verder kunnen beperken, na aanvallen van Jemenitische Houthi-rebellen op de Arabische Emiraten, die maandag twee raketten onderschepten die gericht waren op de hoofdstad Abu Dhabi.



Duidelijkheid van de Fed over renteverhogingen op woensdag zouden wel de olieprijs weer wat omlaag kunnen drukken, denkt Swan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.