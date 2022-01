Wall Street beperkt verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street beleeft dinsdag opnieuw een volatiele handelsdag, maar perkte eerdere verliezen in, net als maandag, toen forse verliezen in het laatste uur ombogen naar winst. Een spervuur van kwartaalcijfers wordt wisselend ontvangen. De S&P500 noteerde 1 procent lager op 4.367,82 punten, nadat de index eerder op weg was naar een verlies van 3 procent met een dip tot 4.288 punten. Technologie-index Nasdaq verloor nog wel 1,7 procent tot 13.629 punten, maar was ook duidelijk 'off its lows', zogezegd, na het dieptepunt van 13.414 punten eerder op de dag. De Dow Jones-index stond weer dichtbij het slot van maandag. Sinds het begin van het jaar is de S&P500-index een slordige 10 procent gedaald en techbeurs Nasdaq zo´n 15 procent, nu beleggers vrezen voor een harde landing van het ruime monetaire beleid waarmee de Amerikaanse centrale bank jarenlang de aandelenkoersen in de lucht hield. De marktvolatiliteit is in de afgelopen dagen toegenomen. Dat weerspiegelt ook de VIX index, die sinds vorige week met zo'n 11 punten is gestegen. Beleggers zijn nerveus over hoe snel de Federal Reserve zijn monetaire verruiming zal afbouwen via renteverhogingen en het inkrimpen van de balans, om de gierende inflatie te beteugelen. Ook een dreigende escalatie aan de grens van Oekraïne en Rusland houdt de markten bezig. De Fed start dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdagavond volgt het rentebesluit. Investeringsstrateeg Jason Liu van Deutsche Bank verwacht dat de Amerikaanse beurzen volatiel blijven tot aan de eerste renteverhoging van de Fed, waarschijnlijk in maart. Ondertussen is het cijferseizoen bezig maar weten de resultaten nog niet te overtuigen. Volgens marktstrateeg Tai Hui van JPMorgan Asset Management plaatst het nerveuze beursklimaat beleggers voor een dilemma. Enerzijds zijn er zorgen over de vier renteverhogingen en wat dat betekent voor de hoge prijzen van aandelen. Rendabele alternatieven voor aandelen zijn echter schaars. aldus Hui. Op macro-economisch vlak staat dinsdag het consumentenvertrouwen van The Conference Board op het programma, kort na de openingsbel. Daarvoor verschijnen nog de Case Shiller huizenprijzen. De euro/dollar daalde dinsdag en stond op 1,1279. WTI-olie voor maart werd 2,4 procent duurder op de New York Mercantile Exchange. Bedrijfsnieuws Dinsdag was het een drukke dag met kwartaalcijfers van 3M, American Express, General Electric, Johnson & Johnson en Lockheed Martin. Microsoft en Texas Instruments openen nabeurs de boeken. 3M zag vorig jaar de omzet sterk groeien, met een robuuste kasstroom en een forse winststijging. CEO Mike Roman gaf geen verwachting af voor het nieuwe jaar. Op 14 februari volgt een strategische update. Het aandeel daalde aanvankelijk maar herstelde weer. American Express noteert 8 procent hoger. De creditcardmaatschappij boekte een sterk resultaat, mede omdat consumenten een recordbedrag uitgaven met de AMEX-creditcard. Op termijn streeft de creditcardmaatschappij naar een omzetgroei van meer dan 10 procent en een winstgroei per aandeel van 15 procent, zei CEO Stephen Squeri in een nieuw groeiplan. General Electric winst met zijn omzet de analistenprognose niet weten bij te benen en de afgegeven outlook viel ook nog eens tegen. GE verwacht voor 2022 een aangepaste winst per aandeel van 2,80 tot 3,50 dollar. Analisten rekenen op 4,00 dollar. Het aandeel verliest 6 procent. IBM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de verwachtingen overtroffen met een aangepaste winst van 3,35 dollar per aandeel. De omzet steeg op jaarbasis met 6,5 procent naar 16,7 miljard dollar. Het aandeel wint 5,5 procent. De omzetcijfers van Johnson & Johnson vielen tegen, ondanks de groei van ruim 10 procent. Lockheed Martin overtrof juist de prognoses met een hogere omzet en winst. De outlook was iets boven verwachting. Het aandeel wint 3 procent. Nvidia daalt 3 procent op een bericht vant persbureau Bloomberg dat het bedrijf wil afzien van de overname van chipproducent Arm voor 40 miljard dollar. Het bedrijf zou niet meer geloven dat de deal de benodigde goedkeuringen krijgt. Volgens één bron wil Softbank Arm nu naar de beurs brengen. Chesapeake Energy neemt Chief E&D Holdings over voor 2 miljard dollar in contanten en een pluk aandelen die de totale overnamesom op zo'n 2,6 miljard dollar brengt. Verder verkoopt Chesapeake de Powder River Basin activiteiten voor 450 miljoen dollar. Het aandeel Chesapeake wint 5 procent. Pfizer en BioNTech zijn begonnen met een onderzoeksstudie voor een vaccin tegen de omikronvariant van het coronavirus. Pfizer stijgt 2 procent en BioNTech wordt 6 procent duurder. Bron: ABM Financial News

