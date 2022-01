Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, kalmerend na de verliezen van maandag, in tegenstelling tot Wall Street.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,7 procent hoger op 459,59 punten. De Duitse DAX klom 0,8 procent naar 15.123,87 punten. De Franse CAC 40 won 0,7 procent tot 6.837,96 punten. De Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 7.371,46 punten.

De wilde koersbewegingen op Wall Street werden niet gevolgd. "Maandag was een koortsachtige dag voor de mondiale markten", volgens analisten van IG. "Op een gegeven moment stond de Dow op een verlies van 1.000 punten, maar door een enorme rally in het slotuur eindigde alle indices in het groen." Zij verwachten dat de volatiliteit deze week zal aanhouden.

Amerikaanse beurzen lijken bevangen door de vrees voor wat de Federal Reserve woensdag kan zeggen na zijn monetaire beleidsvergadering. Er wordt gerekend op harde koerswijzigingen, met veel renteverhogingen later dit jaar, nu de inflatie dreigt te gaan gieren

Europese markten zijn daar wat meer blasé over, volgens Chris Beauchamp van IG. "Dat is wel een beetje gek. Als Powell en consorten morgen als echte haviken naar buiten komen, en risico weer in de verkoop gaat, dat zullen Europese markten daar niet zonder kleerscheuren uit komen. De rustige markt van vandaag zal dan ontzettend misplaatst lijken."

Economisch nieuws was er uit Duitsland waar de Ifo-index voor het ondernemersklimaat in januari hoger was dan in december en ook 1 punt hoger dan verwacht op 95,7. Belgische ondernemers werden minder zelfverzekerd in januari, bleek uit een barometer van de Belgische centrale bank.

Het IMF rekent voor dit jaar op een vertraging van de mondiale economische groei tot 4,4 procent, van 5,9 procent vorig jaar. In 2023 zou de economie verder afkoelen met een groei van 3,9 procent. Onder ander vertraging van de investeringsplannen van de Amerikaanse president Biden leidt tot de lagere verwachte groei.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, volgens Conference Board, daalde in januari iets, maar minder dan verwacht. Over de huidige toestand werd de Amerikaanse consument positiever maar over de nabije toekomst somberder.

Olie werd duurder. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 1,8 procent tot 84,83 dollar en Brent-olie werd 1,5 procent duurder op 86,69 dollar.

De euro/dollar daalde dinsdag en noteerde op 1,1275. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,1323 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ericsson boekte een hogere kwartaalomzet en winst dan een jaar eerder. Het aandeel steeg 7,6 procent.

Remy Cointreau verkocht in de eerste negen maanden van zijn boekjaar beduidend meer cognac. Het aandeel verloor 2,1 procent.

Credit Suisse moest een half miljard Zwitserse frank aan voorzieningen nemen. De bank werd bijna 1 procent goedkoper.

Het Spaanse Telefonica en het Portugese Pharol kunnen een boete tegemoet zien van de Europese mededingingswaakhond van 79 miljoen euro, voor afspraken om niet met elkaar te concurreren. De rekening voor Telefonica bedraagt 67 miljoen euro. Het aandeel steeg wel 1,8 procent.

Shell was een sterke stijger, met hulp van de olieprijs. Ook banken, zoals BNP Paribas en Banco Santander konden zo'n 3 procent bijschrijven.

Internet- en online bezorgplatforms waren minder geliefd. HelloFresh, Delivery Hero en Prosus eindigden bij de verliezers.

Unilever verloor licht in Londen en sloot iets hoger in Amsterdam. Het bedrijf schrapt 1.500 banen in het management. Het bedrijf kiest voor vijf divisies: Beauty, Personal Care, Home Care, Nutrition en Icecream.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond rond sluitingstijd in Europa op flinke verliezen. De S&P500-index daalde 1,9 procent en de Nasdaq zakte zelfs 2,6 procent. Maandag sloot Wall Street nog met kleine winsten, na dalingen in de voorgaande dagen.