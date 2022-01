Licht herstel in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag slechts beperkt van de forse verliezen op maandag. Op een slot van 739,86 punten, steeg de AEX 0,2 procent. Maandag verloor de index ruim 3 procent.

De hoofdindex is inmiddels in een correctiefase beland en staat zo'n 10 procent lager ten opzichte van de hoogste slotstand ooit van 827,57 punten in november.

Nu de AEX door de steunzone van 755 punten is gezakt, neemt de kans op verkoopdruk toe, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De volgende belangrijke steun ligt rond 720 punten, blijkt uit zijn technische analyse.

De marktvolatiliteit is in de afgelopen dagen toegenomen. Dat weerspiegelt ook de VIX index, die sinds vorige week met zo'n 11 punten is gestegen. Beleggers zijn nerveus over hoe snel de Federal Reserve zijn monetaire verruiming zal afbouwen via renteverhogingen en het inkrimpen van de balans, in een poging hiermee de torenhoge inflatie te beteugelen.

De Fed startte dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdagavond volgt het rentebesluit. Een belangrijk punt is volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen in hoeverre de beleidsmakers van de Fed "zich in de kaarten laten kijken over hun plannen voor de maanden ná maart."

De markt gaat momenteel uit van vier renteverhogingen in 2022 en houdt daarbij rekening met geleidelijke stappen, "één renteverhoging om de twee beleidsbijeenkomsten", aldus Aben, die denkt dat als de Fed expliciet naar zo'n geleidelijke aanpak verwijst dit beleggers gerust kan stellen.

Ook een dreigende escalatie aan de grens van Oekraïne en Rusland houdt de markten bezig. "Geopolitieke conflicten zijn er altijd geweest en zullen er helaas altijd zijn. We weten niet hoe het deze keer gaat aflopen, maar we anticiperen niet op een oorlog", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Als belegger met een iets langere beleggingshorizon is het niet verstandig om je mee te laten meeslepen in de malaise en de waan van de dag."

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in januari verbeterde. De Ifo index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg naar 95,7 in januari. Er was door economen vooraf gerekend op een indexstand van 94,7.

Verder nam het Amerikaanse consumentenvertrouwen zoals gemeten door Conference Board af, maar minder sterk dan verwacht. De index daalde van 115,2 in december naar 113,8. Er was vooraf door economen gemiddeld gerekend op een sterkere daling tot 111,7.

De wereldeconomie groeit dit jaar minder hard, bleek dinsdag uit een update van de World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds.

De groei komt in 2022 naar verwachting uit op 4,4 procent, waar het IMF in oktober nog 4,9 procent voorspelde. In 2021 groeide de wereldeconomie nog met 5,9 procent. In 2023 vertraagt de groei naar 3,8 procent, blijkt uit de nieuwe ramingen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1275. De WTI-olieprijs stijgt bijna 2 procent en noteert rond 85 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Shell aan kop met een koerswinst van ruim 4 procent en bleef daarmee net Philips voor. Unibail-Rodamco-Westfield won meer dan 3 procent. Prosus leverde zo'n 4 procent in en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Just Eat Takeaway en ASMI daalden circa 3,5 procent.

In de AMX ging PostNL aan kop met een plus van meer dan 7 procent na vrijgave van cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Jefferies sprak in een reactie van een sterk piekseizoen voor de pakket- en postbezorger. KBC Securities zag reden het advies voor het postbedrijf te verhogen van Accumuleren naar Kopen. Fugro volgde met een winst van zo'n 6 procent.

Inpost was de grootste daler en leverde meer dan 4 procent in.

In de AScX won Heijmans 1,0 procent. Heijmans is in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot gestart met de bouw van 203 sociale huurwoningen op eiland Oostenburg, de nieuwe stadswijk in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam. De totale omzet van het project voor Heijmans bedraagt circa 26 miljoen euro. Sectorgenoot BAM steeg ruim 4 procent en ging daarmee aan kop in de Smallcap-index.

Het lokaal genoteerde Core Laboratories steeg 6,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 2,5 procent in het rood.