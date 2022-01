Wereldeconomie groeit dit jaar minder hard: 4,4%, denkt het IMF

(ABM FN-Dow Jones) De wereldeconomie groeit dit jaar minder hard. Dit bleek dinsdag uit een update van de World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds.

De groei komt in 2022 naar verwachting uit op 4,4 procent, waar het IMF in oktober nog 4,9 procent voorspelde. In 2021 groeide de wereldeconomie nog met 5,9 procent. In 2023 vertraagt de groei naar 3,8 procent, blijkt uit de nieuwe ramingen.

De verwachte groei voor de Verenigde Staten werd met 1,2 procentpunt neerwaarts bijgesteld tot 4 procent in 2022, terwijl de raming voor China met 0,8 procentpunt omlaag ging tot 4,8 procent.

De groei in de VS komt volgens het IMF lager uit, nu er minder wordt geïnvesteerd omdat het Build Back Better-plan van president Joe Biden vertraging oploopt. In China zijn de problemen op de woningmarkt de opmaat naar een bredere economische vertraging, meent het IMF.

De omikronvariant van het coronavirus zal vermoedelijk in het eerste kwartaal nog impact hebben op de economische activiteit, maar daarna uitdoven, denkt het IMF. De inflatie blijft tot in 2023 op een verhoogd niveau, wat langer is dan verwacht. De aanhoudende problemen in de aanvoerketen zullen eind dit jaar afnemen, volgens het IMF.

De groei in de eurozone komt dit jaar uit op 3,9 procent. Ten opzichte van de vorige raming betekent dat een neerwaartse bijstelling van 0,4 procentpunt. De verwachte groei voor Duitsland werd daarbij met 0,8 procentpunt naar beneden bijgesteld tot 3,8 procent in 2022.