Wall Street richting rode opening

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt dinsdag opnieuw op weg naar een volatiele handelsdag, nadat de forse verliezen maandag rond het slot werden weggewerkt en de drie grote indexen zelfs in het groen sloten.

Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 1,5 procent lager.

De marktvolatiliteit is in de afgelopen dagen toegenomen. Dat weerspiegelt ook de VIX index, deie sinds vorige week met zo'n 11 punten is gestegen. Beleggers zijn nerveus over hoe snel de Federal Reserve zijn monetaire verruiming zal afbouwen via renteverhogingen en het inkrimpen van de balans, in een poging hiermee de torenhoge inflatie te beteugelen. Ook een dreigende escalatie aan de grens van Oekraïne en Rusland houdt de markten bezig.

De Fed start dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdagavond volgt het rentebesluit. Investeringsstrateeg Jason Liu van Deutsche Bank verwacht dat de Amerikaanse beurzen volatiel blijven tot aan de eerste renteverhoging van de Fed, waarschijnlijk in maart.

Ondertussen is het cijferseizoen bezig maar weten de resultaten nog niet te overtuigen. Dinsdag is het een drukke dag met kwartaalcijfers van onder meer 3M, American Express, General Electric, Johnson & Johnson en Lockheed Martin. Microsoft en Texas Instruments openen nabeurs de boeken.

Volgens marktstrateeg Tai Hui van JPMorgan Asset Management plaatst het huidige nerveuze beursklimaat beleggers voor een dilemma. Enerzijds zijn er zorgen over wat vier renteverhogingen betekenen voor dure aandelen. Anderzijds zijn er weinig rendabele alternatieven voor aandelen, aldus Hui.

Op macro-economisch vlak staat dinsdag het consumentenvertrouwen van The Conference Board op het programma, kort na de openingsbel. Daarvoor verschijnen nog de Case Shiller huizenprijzen.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,1270. WTI-olie is iets goedkoper.

Kwartaalcijfers

3M heeft in 2021 de omzet sterk zien stijgen, boekte een robuuste kasstroom en realiseerde een forse winststijging. CEO Mike Roman heeft vertrouwen in het huidige boekjaar, maar het bedrijf gaf geen outlook af. Daarvoor moeten beleggers tot 14 februari wachten, als 3M een strategische update presenteert. Het aandeel lijkt dinsdag een procent hoger te openen.

American Express heeft in het vierde kwartaal van 2021 boven verwachting gepresteerd. CEO Stephen Squeri wees onder meer op recorduitgaven met de Amex-creditcard. Op de langere termijn, terwijl de economie stabiliseert, streeft de creditcardmaatschappij naar een omzetgroei van meer dan 10 procent en een winstgroei per aandeel van rond de 15 procent, zei het dinsdag in een nieuw groeiplan. Het aandeel American Express noteert dinsdag in de elektronische handel voorbeurs licht lager.

General Electric heeft in het vierde kwartaal met een lagere omzet de analistenprognose niet weten bij te benen en de afgegeven outlook viel ook nog eens tegen. De aangepaste winst per aandeel kwam in het vierde kwartaal uit op 0,82 dollar waarvoor 0,85 dollar was verwacht. GE verwacht voor 2022 een aangepaste winst per aandeel van 2,80 tot 3,50 dollar. Analisten rekenen op 4,00 dollar. Het aandeel noteert in de elektronische handel voorbeurs 3,5 procent lager.

IBM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de verwachtingen overtroffen. IBM boekte het afgelopen kwartaal een aangepaste winst van 3,35 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 3,14 dollar. De omzet steeg op jaarbasis met 6,5 procent naar 16,7 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 16,1 miljard dollar. Het aandeel IBM steeg maandag in de nabeurshandel op Wall Street zo'n 6,5 procent. Dinsdag lijkt het aandeel iets hoger te openen.

Johnson & Johnson heeft in het vierde kwartaal van 2021 hogere resultaten behaald, maar de omzet viel tegen ten opzichte van de marktverwachting. De omzet van J&J verbeterde van 22,5 miljard naar 24,8 miljard dollar, een groei van ruim 10 procent op jaarbasis. Hier voorspelden analisten echter 25,3 miljard dollar. Het aandeel noteerde dinsdag in de voorbeurshandel 1,5 procent lager.

Lockheed Martin heeft in het vierde kwartaal de prognose van de analisten overtroffen en ook meer omzet en winst weten te boeken dan een jaar eerder. De outlook was iets boven verwachting. In de voorbeurshandel noteert het aandeel Lockheed Martin dinsdag een half procent hoger.

Verizon heeft 2021 afgesloten met meer omzet en winst. In een toelichting wees CEO Hans Vestberg op de transformatie die Verizon in 2021 onderging en die als basis dient voor de toekomst. Verizon verwacht voor dit jaar een autonome omzetgroei van circa 3 procent. Het aandeel lijkt dinsdag iets hoger te openen.

Ander bedrijfsnieuws

Aandelen Nvidia staan dinsdag in de voorbeurshandel in de VS stevig onder druk, nadat persbureau Bloomberg berichtte dat het bedrijf wil afzien van de overname van chipproducent Arm voor 40 miljard dollar. Volgens Bloomberg heeft Nvidia er weinig vertrouwen in dat het de benodigde goedkeuringen krijgt. Eén bron meldde ook aan het persbureau dat Softbank bezig is om Arm naar de beurs te brengen. Eind 2021 waren er al berichten dat de U.S. Federal Trade Commission de overname wil blokkeren. Het aandeel Nvidia verliest voorbeurs ruim 4 procent.

Chesapeake Energy neemt Chief E&D Holdings over voor 2 miljard dollar in contanten en 9,44 miljoen aandelen, wat de totale overnamesom op zo'n 2,6 miljard dollar brengt. Verder tekende Chesapeake een overeenkomst om zijn Powder River Basin activiteiten te verkopen voor 450 miljoen dollar. Het aandeel Chesapeake stijgt voorbeurs licht.

Pfizer en BioNTech zijn begonnen met een onderzoeksstudie voor een vaccin tegen de omikronvariant van het coronavirus. Pfizer noteert voorbeurs vlak, terwijl BioNTech 3 procent wint.

Slotstanden

Wall Street is maandag in het groen geëindigd na een volatiele sessie. De S&P 500 steeg uiteindelijk 0,3 procent op een slot van 4.410,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.855,13 punten. De Dow Jones sloot 0,3 procent in de plus op 34.364,50 punten. Eerder op de dag verloren de indexen nog zo'n 3 tot 4 procent.