American Express overtreft verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft in het vierde kwartaal van 2021 boven verwachting gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de creditcardmaatschappij. CEO Stephen Squeri wees onder meer op recorduitgaven met de Amex-creditcard. In de verslagperiode steeg de nettowinst naar 1,72 miljard dollar, of 2,18 dollar per aandeel. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder 1,44 miljard dollar of 1,76 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 1,86 dollar per aandeel. De voorzieningen voor kredietverliezen bedroegen afgelopen kwartaal 53 miljoen dollar, tegenover een vrijval van 111 miljoen dollar een jaar eerder. De inkomsten stegen met 30 procent op jaarbasis naar 12,15 miljard dollar, waar analisten rekening hielden met 11,54 miljard dollar. Groeiplan Voor 2022 rekent American Express een omzetgroei van 18 tot 20 procent en een winst per aandeel van 9,25 tot 9,65 dollar. Op de langere termijn, terwijl de economie stabiliseert, streeft de creditcardmaatschappij naar een omzetgroei van meer dan 10 procent en een winstgroei per aandeel van rond de 15 procent, zei het dinsdag in een nieuw groeiplan. Het aandeel American Express noteert dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 2,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

