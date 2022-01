General Electric haalt analistenverwachting niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Electric heeft over het vierde kwartaal met een lagere omzet de analistenprognose niet weten bij te benen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse bedrijf. De aangepaste winst per aandeel kwam over het vierde kwartaal uit op 0,82 dollar waarvoor 0,85 dollar was verwacht. Ook over het gehele boekjaar bleef dit resultaat met 1,71 dollar achter bij de prognose van 2,04 dollar. De omzet kwam over het vierde kwartaal van 2021 uit op 20.303 miljoen dollar tegen 21.033 miljoen dollar over het vierde kwartaal van 2020. Hier rekenden analisten op 21,31 miljard dollar. Outlook General Electric, dat zich wil opsplitsen in drie beursgenoteerde bedrijven, verwacht voor 2022 een aangepaste winst per aandeel van 2,80 tot 3,50 dollar. Analisten rekenen op 4,00 dollar. De koers van het aandeel General Electric noteerde in elektronische handel voorbeurs 4,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

