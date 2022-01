Omzet Johnson & Johnson valt tegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft in het vierde kwartaal van 2021 hogere resultaten behaald, maar de omzet viel tegen ten opzichte van de marktverwachting. Dit bleek dinsdagmiddag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse farmareus. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,13 dollar en dat was iets beter dan de 2,12 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden. Een jaar eerder lag deze post op 1,86 dollar. De omzet van J&J verbeterde van 22,5 miljard naar 24,8 miljard dollar, een groei van ruim 10 procent op jaarbasis. Hier voorspelden analisten echter 25,3 miljard dollar. Bij de divisie Pharmaceutical steeg de omzet van 12,3 naar 14,3 miljard dollar, bij Medical Devices van 6,6 naar bijna 6,9 miljard dollar en bij de tak Consumer Health stegen de opbrengsten op jaarbasis van 3,6 naar zo'n 3,7 miljard dollar. Onder de streep behaalde J&J een nettowinst van 4,7 miljard dollar, tegen 1,7 miljard dollar over het tweede kwartaal van 2020. Dat betekende een winstgroei van liefst 172,5 procent. Over heel 2021 behaalde J&J een omzet van 93,8 miljard dollar. Hier rekende het bedrijf vooraf op 94,1 tot 94,6 miljard dollar, inclusief opbrengsten uit covid-gerelateerde producten, waaronder het vaccin van dochter Janssen. De aangepaste winst van 9,80 dollar per aandeel in 2021 was conform de 9,77 tot 9,82 dollar die het bedrijf als verwachting had uitgesproken. Outlook J&J rekent voor 2022 op een omzet van 98,9 tot 100,4 miljard dollar, inclusief covid-gerelateerde producten. De aangepaste winst per aandeel moet uitkomen tussen de 10,40 en 10,60 dollar. Analisten rekenen op 10,35 dollar. Het aandeel noteerde dinsdag in de voorbeurshandel 2 procent lager. Bron: ABM Financial News

