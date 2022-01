Wall Street wacht opnieuw volatiele handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt dinsdag opnieuw op weg naar een volatiele handelsdag, nadat de forse verliezen maandag rond het slot werden weggewerkt en de drie grote indexen zelfs in het groen sloten.

Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 0,8 procent lager.

De marktvolatiliteit is in de afgelopen dagen toegenomen. Dat weerspiegelt ook de VIX index, deie sinds vorige week met zo'n 10 punten is gestegen. Beleggers zijn nerveus over hoe snel de Federal Reserve zijn monetaire verruiming zal afbouwen via renteverhogingen en het inkrimpen van de balans, in een poging hiermee de torenhoge inflatie te beteugelen. De Fed start dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdagavond volgt het rentebesluit.

Ook een dreigende escalatie aan de grens van Oekraïne en Rusland houdt de markten bezig.

Ondertussen is het cijferseizoen bezig maar weten de resultaten nog niet te overtuigen. Dinsdag is het een drukke dag met kwartaalcijfers van onder meer 3M, American Express, General Electric, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Microsoft en Texas Instruments.

Volgens marktstrateeg Tai Hui van JPMorgan Asset Management plaatst het huidige nerveuze beursklimaat beleggers voor een dilemma. Enerzijds zijn er zorgen over wat vier renteverhogingen betekenen voor dure aandelen. Anderzijds zijn er weinig rendabele alternatieven voor aandelen, aldus Hui.

Op macro-economisch vlak staat dinsdag alleen het consumentenvertrouwen van The Conference Board op het programma.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,1284. WTI-olie is een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

IBM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de verwachtingen overtroffen. Dit bleek maandag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse computerreus. IBM boekte het afgelopen kwartaal een aangepaste winst van 3,35 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 3,14 dollar. De omzet steeg op jaarbasis met 6,5 procent naar 16,7 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 16,1 miljard dollar. Het aandeel IBM steeg maandag in de nabeurshandel op Wall Street zo'n 6,5 procent. Dinsdag lijkt het aandeel 3 procent hoger te openen.

Slotstanden

Wall Street is maandag in het groen geëindigd na een volatiele sessie. De S&P 500 steeg uiteindelijk 0,3 procent op een slot van 4.410,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.855,13 punten. De Dow Jones sloot 0,3 procent in de plus op 34.364,50 punten. Eerder op de dag verloren de indexen nog zo'n 3 tot 4 procent.