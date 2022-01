Herstel in Amsterdam, forse koerswinst PostNL en Fugro

Nee, het gaat fantaaastisch hoor met de Europese banken!.. Knot geeft de situatie n 9 ! Tikkie vreemd tuuk, je schrijft even1,6 mrd af en verkoopt een flink stuk van de vastgoed portefeuille en maakt nog geen stuiver winst, met bergen aan graties geld van de belastingbetalers/rekeninghouders in je varkenspootjes (Credit Suisse). Maar goed, t is maar n maffe Zwitserse bank. Who cares?

Rutte heeft Europese banken in 2019 aan elkaar gekoppeld, kleinigheidje. Bij n zekere bank in Nld gaat t ook vre se lijk goed, ze delen monsterdividend uit!. Talloze zeer deskundige mensen in dienst op Italiaanse naaldhakjes, blousjes op 40C. Echt zeer deskundig en voortvarend volk, gaat echt heel goed. Altijd druk met talloze projecten. Maar gelukkig staat vooraf vast waar ze wel en niet naar mogen kijken en de gewenste uitkomst is ook vooraf al ingegeven, dus goed vol te houden. Zo goed, dat ze steeds minder personeel nodig hebben. Het dividend? Nou, gewoon olieportefeuille verkocht, vlak voor de bullmarkt begint en voortaan lekker voordelig hoofdkantoor huren, neehoor, geld zat..

Dan denk je, ach weet je wat? Haal s wat geld van de bank, verwen jezelf met een gouden rolly. Nergens meer te krijgen, uitverkocht. N ouwe Porsche, oeff, in 3 mnd verdubbeld in prijs, wat kleine plakkies goud, gut.. uitverkocht. Nah, dan zet ik wel wat geld bij mn broker. 100k beschermd als ze n bankvergunning hebben en anders 20k. Gewoon ff printje maken en opsturen naar Knot, heb je in n week je poen terug als t fout gaat. Wanneer de banken de werkelijke waarde van hun derivatenposities op de balans zetten, dan wordt t druk voor de deur vd bank, dan gaat t fout.. Uh, welke bank? Die is verdwenen, alleen nog een lege, rokende cash machine en straks een zwart scherm op de computer. Dan bellen we wel even met de deskundige, immer vriendelijke medewerkers. Die je nu, nu het nog "goed", gaat al in 45 min ad lijn hebt..

Dat printje maar s geprobeerd van de broker.. Alle beleggingen staan erop, zoveel, dat het rekeningnr is ingekort (dit jaar. Saxo bijv.). Dus.. er is wel een garantiestelsel, maar of dat zo gaat werken??

Tikkie zwartgallig, I know. Wie heeft er nou zin in nog meer zorgjes?. We hebben al een ziekte, die bijna niemand treft, een leeggerost ziekenhuis afgelopen 5 jaar 40% bedden verdwenen, vaccin wat niet werkt tegen een non bedreiging en talloze maatregelen die ook niks uithalen behalve wat zelfmoorden succesvolle ondernemers en uithuisgeplaatste kinderen (1.100)..

Of, is de bankensituatie het werkelijke probleem en de qr-vaccins, de geldcreatie een deel van de beoogde "oplossing"? Zegt u t maar. Lekker tegen uzelf. Het interesseert niemand, niks. Overwaarde loopt dagelijks op, geen tijd voor onruststokers.

Ik maak me echter liever vooraf wat extra zorgjes als dat nog kan, en zin kan hebben..