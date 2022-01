Beursupdate: herstel in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag deels van de forse verliezen op maandag. Kort na elf uur won de AEX 1,0 procent op 746,03 punten.

"De beurzen krabbelen eindelijk weer op na de gigantische verliezen van de afgelopen handelsdagen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Na de koersdalingen, zien beleggers momenteel kansen en pikken zij tegen een lagere prijs aandelen van goede bedrijven op."

Maar met het oog op komende macrocijfers en het rentebesluit van de Federal Reserve deze week, blijven de beurzen volgens Aslam volatiel in de komende dagen. Volgens de analist proberen beleggers momenteel in te schatten wat het versneld afbouwen van de steunmaatregelen door de Federal Reserve gaat betekenen voor de waarderingen van bedrijven en de mondiale aandelenmarkten. Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Oekraïne voor zorgen en onzekerheid onder beleggers.

Desondanks spreekt Aslam wel van sterke bedrijfscijfers en de winstgroei zal volgens hem een ondersteunende factor zijn voor de beurzen op korte termijn.

"De fundamentele cijfers zullen relevanter worden en de zogenaamde zombiebedrijven zullen waarschijnlijk in de hoek staan waar de klappen vallen", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Nu de aanstaande renteverhogingen en de afbouw van liquiditeit meer en meer blijkt door te sijpelen, belooft de markt een volledig ander karakter te krijgen dan we de afgelopen tijd hebben gekend."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1289. De olieprijzen stegen een procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in januari verbeterde. De Ifo index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg naar 95,7 in januari. Er was door economen vooraf gerekend op een indexstand van 94,7.

Vanmiddag volgen nog cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Verder openen onder meer Microsoft, Texas Instruments en Johnson & Johnson de boeken.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een koerswinst van 4,5 procent. ArcelorMittal, DSM en Heineken koersten licht lager.

In de AMX won PostNL bijna 4 procent na vrijgave van cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Jefferies sprak in een reactie van een sterk piekseizoen. KBC Securities zag reden het advies voor het postbedrijf te verhogen van Accumuleren naar Kopen. Fugro won zelfs bijna 6 procent.

In de AScX won CM.com 3,5 procent. Heijmans steeg ruim 4 procent. Heijmans is in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot gestart met de bouw van 203 sociale huurwoningen op eiland Oostenburg, de nieuwe stadswijk in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam. De totale omzet van het project voor Heijmans bedraagt circa 26 miljoen euro.

Het lokaal genoteerde Holland Colours verloor ruim 6 procent.