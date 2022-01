Unilever schrapt 1.500 managementbanen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever wil een stevige reorganisatie doorvoeren onder zijn management. Dit meldde het bedrijf dinsdag. Een simpel managementmodel moet resulteren in circa 15 procent minder banen in het senior management en 5 procent minder bij het junior management. In totaal gaat het om het verlies van 1.500 banen wereldwijd. In plaats van een matrixstructuur kiest Unilever voor vijf divisies: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition en Ice Cream. CEO Alan Jose denkt dat de nieuwe structuur de groei ondersteunt. Unilever verwacht niet dat het ook het mes moet zetten in het personeelsbestand in de fabrieken. De gerelateerde kosten vallen onder bestaande reorganisatieplannen. Bron: ABM Financial News

