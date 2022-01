Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Adyen verlaagd van 2.550 naar 2.270 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Duitse bank. De Europese markt voor betaalspecialisten is erg divers en gefragmenteerd, aldus de analisten. 'Cash is nog altijd dominant in een aantal van de grootste economieën in Europa", maar de coronacrisis heeft deze landen wel een zet richting betaalkaarten en digitaal betalen gegeven. "Er is nog altijd voldoende groei op dit vlak te behalen." Volgens data van Statista zal de Europese markt voor digitale betalingen tussen 2020 en 2025 gemiddeld met 16,3 procent per jaar groeien. In de VS is dit 15,2 procent en wereldwijd 14 procent. Het aandeel Adyen stijgt dinsdag 2,5 procent naar 1.720 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.