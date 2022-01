Beursblik: KBC Securities plakt koopadvies op PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het advies voor PostNL verhoogd van Accumuleren naar Kopen bij een ongewijzigd koersdoel van 4,90 euro. De voorlopige cijfers over 2021 lagen aan de bovenkant van de verwachtingen, dankzij een erg sterk jaareinde, zo oordeelden de analisten van KBC. De marktvorsers zien inmiddels een aanzienlijk opwaarts koerspotentieel en verhoogden als gevolg het advies. Het aandeel PostNL steeg dinsdagochtend met 4,2 procent tot 3,46 euro. Bron: ABM Financial News

