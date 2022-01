Beursblik: ING verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel OCI verhoogd van 28,00 naar 35,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van ING. ING verhoogde ook de ramingen voor het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) van OCI voor de jaren 2021, 2022 en 2023 met respectievelijk 46, 82 en 19 procent naar 2,4, 2,7 en 1,9 miljard dollar. Voor de aangepaste EBITDA over het vierde kwartaal ligt ING met een raming van 923 miljoen dollar boven de consensus van 840 miljoen dollar. De prijzen voor stikstofhoudende kunstmest hebben volgens ING de stijgende trend in het vierde kwartaal doorgezet en lijken ook in het lopende eerste kwartaal nog niet ten einde te zijn gekomen. Daarnaast repte OCI al eerder van een goed gevuld orderboek, aldus de bank dinsdag. Dit kan een gunstige weerslag hebben op de resultaatvorming in het eerste kwartaal. Het aandeel OCI noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,7 procent hoger op 23,42 euro. Bron: ABM Financial News

