Meer omzet en resultaat voor Ericsson

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ericsson heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar meer omzet en resultaat weten te boeken. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur. In het afgelopen kwartaal werd een nettowinst geboekt van 10,1 miljard Zweedse kroon tegen 7,2 miljard kroon in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet liep met 3 procent op tot 71,3 miljard kroon en met 56,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Deze stijging schreef Ericsson toe aan de markten in Europa, Latijns Amerika en het noordoostelijk deel van Azië. Ericsson waarschuwde bij de resultaten over het derde kwartaal voor problemen in de aanvoerketen richting het einde van het derde kwartaal. De onderneming waarschuwde destijds ook voor vertragingen bij leveringen aan klanten, en dus voor omzetdruk. Vandaag meldde het bedrijf uit Stockholm dat situatie nog altijd uitdagend is, maar dat met aanhoudende investeringen in de eigen aanvoerlijnen de verstoringen gedurende het kwartaal beperkt bleven. Outlook Voor Digital Services verwacht Ericsson dit jaar een beperkt EBIT-verlies, met verbetering vooral richting het jaareinde. In 2021 bedroeg het EBIT-verlies 3,6 miljard kroon. In 2021 behaalde Ericsson een EBITA-marge van 14,6 procent. Binnen twee of drie jaar wil Ericsson op 15 tot 18 procent zitten. Bron: ABM Financial News

