Promod kiest voor Nedap iD Cloud

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Promod heeft een overeenkomst gesloten met Nedap voor de implementatie van het iD Cloud-platform in alle winkels van de Franse dameskledingretailer. Dit meldde het bedrijf uit Groenlo dinsdagochtend, zonder financiële details te noemen. Nedap is van plan het iD Cloud-platform binnen een jaar in alle eigen Promod-winkels te implementeren. Vervolgens is het de bedoeling om ook de internationale partnerwinkels toe te voegen op het platform. "Het belangrijkste doel is om real-time voorraadgegevens te gebruiken om Pick-from-Store te ontsluiten, zodat Promod de winkelvoorraad kan gebruiken voor omnichanneldoeleinden", aldus Nedap. Bron: ABM Financial News

