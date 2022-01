Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Air France-KLM verlaagd van 3,60 naar 3,25 euro bij handhaving van het verkoopadvies. Volgens analisten van Berenberg zal de huidige tegenwind een herstel van de luchtvaartmaatschappij in de weg blijven staan. Ook omdat Air France-KLM, net als Lufthansa, een grote blootstelling heeft aan zakelijke reizen. De vraag naar dergelijke reizen zal volgens Berenberg zwak blijven. Verder sluit Berenberg een emissie op korte termijn niet uit, mogelijk zelfs van 3 miljard euro, wat een verwatering zou betekenen van circa 60 procent. Het aandeel Air France-KLM sloot maandag op 3,88 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.